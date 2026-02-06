Durante la tarde del pasado jueves 5 de febrero, se registró un ataque sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y otro herido en la avenida circunvalar con Cordialidad.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía, siendo aproximadamente las 4:10 de la tarde, ingresó al Hospital San Ignacio el ciudadano Sergio Andrés Mendoza Castro, de 29 años, quien presentaba cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, específicamente en clavícula, tórax e intercostal.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo ataque resultó lesionado Sneider Manuel Sánchez Sepúlveda, de 30 años, quien recibió un impacto por arma de fuego en el glúteo y permanece bajo atención médica.

Según las primeras versiones, las víctimas se encontraban en el sector cuando fueron abordadas por un sujeto que descendió de una motocicleta AX4.

Sin mediar palabra, el agresor sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra ambos hombres, para luego huir en contravía con dirección al barrio San Martín.

De acuerdo a la información recolectadas de las autoridades por testigos del sector, los afectados presuntamente se dedicaban al expendio de estupefacientes en la zona, bajo la fachada del mototaxismo. En esta jurisdicción tendría injerencia ‘Los Costeños’.

Las autoridades confirmaron que Sergio Andrés Mendoza Castro, quien falleció, registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2014) y abuso de confianza (2024). Por su parte, Sneider Manuel Sánchez Sepúlveda presenta una anotación judicial por tráfico de estupefacientes (2016).

Uniformados de la Sijín realizaron los actos urgentes y continuan con las investigaciones con el fin de establecer los móviles del ataque e identificar al responsable.