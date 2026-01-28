El alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales, elevó una seria denuncia pública tras revelar que ha sido blanco de amenazas de muerte y presuntas extorsiones, lo que lo llevó a solicitar formalmente protección al Gobierno Nacional para él y su familia.

Rosales señaló que estas intimidaciones no son un hecho aislado, sino que han tenido lugar desde hace ‘bastante tiempo’, y advirtió que la situación preocupa no solo su seguridad personal, sino también la de sus seres queridos.

“Siempre hemos recibido extorsiones desde hace bastante tiempo”, afirmó el mandatario, agregando que la escalada de miedo ha sido creciente.

Al referirse a la situación familiar, el alcalde enfatizó su inquietud por el riesgo que enfrentan quienes conviven con él diariamente.

“De verdad estoy preocupado por todos esos temas, por el miedo con el tema de la familia, de nosotros, de todos los integrantes de nuestra familia”, expresó Rosales, quien destacó que su núcleo familiar ha vivido históricamente en el municipio sin conflictos que expliquen este tipo de amenazas.

Ante el panorama, Rosales confirmó que presentó una solicitud de refuerzo de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), y aseguró que ya sostuvo un diálogo con un mayor encargado de su protección, quien le informó que el proceso para garantizar medidas especiales se encuentra en marcha.

“Yo lo solicité a la Unidad de Protección y acabo de hablar ahora mismo con el mayor que se ha encargado de nuestra seguridad. Me dijo que ya están adelantando el proceso”, precisó el alcalde.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales adicionales respecto al origen de las amenazas, mientras continúan las acciones para fortalecer la seguridad del mandatario y su entorno.