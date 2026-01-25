En múltiples videos que circulan en redes sociales quedaron registrados los momentos de la agresión de la que resultó como víctima un funcionario de la secretaria de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, quien en la noche de este sábado 24 de enero servía como guía de movilidad en Salgar por la coronación de la Reina del Carnaval del corregimiento.

En las imágenes se aprecian a unos hombres en un alto grado de exaltación, atacando a golpes al uniformado. Usaron elementos contundentes como cascos de motos. Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla intervinieron en la trifulca y retuvieron a los agresores.

Versiones de los presentes en el lugar del incidente señalaron a los agentes de la Policía que los agresores, al parecer en estado de embriaguez, pretendieron atravesar con sus motocicletas por un desfile que se llevaba a cabo por vías del corregimiento y, ante la prohibición, se fueron contra los funcionarios de Tránsito.

La secretaria de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, rechazó el ataque: “Desde la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, rechazamos de manera categórica los actos de irrespeto y agresión ocurridos ayer contra los agentes y guías de movilidad durante el recorrido del desfile de la Coronación de la Reina”.

La funcionaria indicó que “los funcionarios cumplían su labor garantizando la seguridad vial, el orden y el bienestar de los asistentes”.

Por último hizo un llamado a la ciudadanía “a respetar a la autoridad y a contribuir al desarrollo de eventos seguros y de sana convivencia”.

Sobre los agresores, la Policía confirmó que habían sido trasladados hasta la URI de la Fiscalía para su judicialización. Entretanto, la víctima de agresión fue atendida en un centro asistencial y se evaluaba su traslado a Medicina Legal para su valoración.