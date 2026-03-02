El alcalde Plinio Cedeño y la gestora social Katherine De la Hoz dieron inicio al Programa de Atención Integral al Adulto Mayor 2026, mediante el cual más de 900 personas de la tercera edad recibirán almuerzos diarios y un paquete de atención integral durante el año.

Leer más: En Barranquilla fortalecen redes eléctricas previo a las elecciones de este 8 de marzo

El lanzamiento se realizó con una jornada de entrega de alimentos casa a casa a adultos mayores que residen en las partes altas del municipio. Los beneficiarios recibirán almuerzos gratuitos en los Centros de Vida de Puerto Colombia y Salgar, y también mediante distribución domiciliaria para quienes no puedan desplazarse hasta estos puntos.

De acuerdo con la Administración municipal, el programa contempla acompañamiento permanente en áreas médica, psicológica, odontológica, nutricional, psicosocial y de fisioterapia, además de actividades orientadas a mantener activos a los participantes mediante espacios de formación y desarrollo de habilidades como pintura y manualidades.

El alcalde Plinio Cedeño señaló que la iniciativa busca garantizar mejores condiciones de bienestar social para esta población y sus entornos familiares.

Por su parte, la gestora social Katherine De la Hoz destacó que el programa incluye atención integral y acompañamiento continuo, en articulación con la Secretaría de Gestión Social.

La estrategia también cobija a adultos mayores residentes en zonas veredales como Arroyo León I y II, donde se realizarán entregas mensuales de mercados, suplementos nutricionales, kits de aseo y pañales, así como brigadas de salud bimensuales y visitas domiciliarias.

Según informó la Alcaldía, el programa se desarrollará durante todo 2026 como parte de las acciones sociales dirigidas a la población adulta mayor del municipio.

Leer más: Avanzan obras de recuperación en 1.5 kilómetros del Tajamar Occidental