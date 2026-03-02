Compartir:
Por:  Redacción Locales

En la previa a las elecciones de este 8 de marzo, la empresa Air-e anunció que ha redoblado esfuerzos técnicos y operativos para garantizar la prestación de un servicio eficiente durante el desarrollo de los comicios electorales.

En ese sentido, se adelantarán jornadas poda y adecuaciones de red en las inmediaciones de la carrera 43 con la calle 44 en el centro de Barranquilla y en la calle 77 con la carrera 59, en el norte de la ciudad, en donde funcionan sedes de la Registraduría,

De igual manera, a estos trabajos de mantenimiento preventivo se suman labores técnicas realizadas en inmediaciones del Comando de la Policía Metropolitana, sobre la carrera 43, y donde se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU), con motivo de los comicios.

Adicionalmente, en las reuniones conjuntas que se han realizado con las autoridades electorales, Policía, Ejército y otras instituciones, la empresa ha entregado una serie de recomendaciones sobre las revisiones eléctricas internas que deben realizarse al interior de las sedes de las registradurías y puestos de votación.

La compañía reiteró que, dentro de su plan de acción para este 2026, se encuentra seguir llevando energía a todos los rincones de la ciudad.

En caso de cualquier inquietud con el servicio de la energía se invitó a los usuarios a comunicarse a través de la línea 115 o por medio del portal web www.air-e.com.

De esta manera, Air-e reafirmó su compromiso con la prestación del servicio de manera eficiente en los diferentes sectores.