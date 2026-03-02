Las obras de reconstrucción y protección del Tajamar Occidental de Bocas de Cenizas avanza con la intervención en 1.5 kilómetros de la estructura. Así lo dio a conocer la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, a través de sus redes sociales, donde mencionó que esta será una intervención que impulse el turismo en la zona.

“Las obras en Barranquilla no se detienen. Como lo pidió nuestra gente y respondiendo a una necesidad del territorio, la Alcaldía, en cabeza de Alejandro Char, adelanta obras para la transitabilidad de la vía del Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza con 1.5 kilómetros intervenidos a la fecha con el mejoramiento y conformación de la vía”, comentó.

Detalló que: “estamos adecuando y nivelando la superficie para garantizar mejor movilidad, mayor seguridad y facilitar el paso de pescadores, visitantes y familias que viven y trabajan en la zona”.

Aljure también resaltó que “las obras van a impulsar el turismo, generar empleo y devolver a Barranquilla una joya turística y ambiental. Son casi 2.5 kilómetros puestos al servicio de la comunidad”.

Cabe recordar que estos trabajos se desarrollan en articulación con la Universidad de Cartagena, y Cormagdalena.

Además, la administración distrital dio a conocer en su momento que esta intervención se llevó a cabo por un quiebre en la parte superficial del Tajamar Occidental, que no comprometía la estabilidad de la estructura.

A la fecha, la recuperación del Tajamar hace parte de un estudio con la Universidad de Cartagena que establecerá los cálculos y el presupuesto final de la obra.