Una riña entre una pareja terminó con un hombre muerto y una mujer capturada en la noche del pasado jueves 15 de enero, en el suroriente de Barranquilla. El caso se registró hacia las 7:40 p. m. en vía pública y es materia de investigación por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con lo que se conoció gracias al reporte preliminar de las autoridades, la confrontación se presentó en la calle 30 con carrera 34, en el barrio San Roque, jurisdicción de la estación San José.

Tras el reporte, unidades de la Policía Metropolitana acordonaron el sector y confirmaron el fallecimiento de Luis Carlos Pérez de la Hoz, conocido con el alias de Chayan, de 33 años, natural de Barranquilla.

El hombre, quien se encontraba en condición de calle desde hace varios años, murió en el lugar de los hechos luego de recibir una herida con arma cortopunzante en la región supramamaria izquierda.

Por estos hechos fue capturada Isela Raquel Karrol Manota, de 50 años, quien fue dejada a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias judiciales.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, la mujer sostenía una relación sentimental con la víctima. Un testigo presencial indicó que ambos se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas antes de que se desatara la confrontación.

La hipótesis inicial señala que la riña se originó por un episodio de intolerancia, sin que hasta el momento se haya establecido la participación de estructuras criminales o actores delincuenciales en el sector.

Las autoridades también informaron que, según el testimonio del testigo, las discusiones entre las dos personas eran recurrentes, especialmente luego del consumo de estupefaciente.