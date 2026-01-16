Un violento intento de atraco alteró la tranquilidad del barrio La Victoria, en el suroccidente de Barranquilla, luego de que un hombre resultara herido con arma de fuego durante un presunto asalto perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

La información preliminar suministrada por la Policía Metropolitana, los hechos se registraron hacia las 5:10 de la tarde del pasado jueves 15 de enero, en la avenida Cordialidad con carrera 14.

En ese punto, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por varios individuos en motocicleta que, presuntamente, intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Según el reporte oficial, al oponerse al hurto, uno de los atacantes habría accionado un arma de fuego, impactando al hombre en la pierna derecha.

Tras el ataque, los presuntos responsables emprendieron la huida, generando pánico entre residentes y transeúntes del sector.

La reacción inmediata de la comunidad, sumada a la intervención de la patrulla de vigilancia, permitió la captura en flagrancia a uno de los sospechosos, quien fue señalado de participar en el intento de robo.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

Entre tanto, el lesionado, un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida, fue auxiliado y trasladado al Hospital Nazaret, donde recibe atención médica. De acuerdo con el parte preliminar, su estado de salud es estable.

El caso quedó bajo conocimiento de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), mientras que uniformados de inteligencia adelantan labores para establecer la identificación del capturado y dar con el paradero de los demás implicados en este hecho que vuelve a encender las alertas por la inseguridad en este sector de la ciudad.