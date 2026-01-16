Siendo las 3:00 de la madrugada de este viernes 16 de enero, los médicos de turno del Hospital CARI informaron sobre el deceso de Wilson Barrios López, de 30 años, quien había sido blanco de atentado sicarial el pasado 5 enero en el barrio Las Colonias de Soledad.

Según lo manifestado por la víctima en su momento, este se movilizaba por la calle 55 con carrera 16B en un vehículo de su propiedad, modelo KIA, color blanco y de placas DHK-248, cuando fue interceptado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Sin tiempo a reaccionar, el hombre que hacía las veces de parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos, logrando causarle varias heridas.

Tras cometer el delito, los hombres de la moto huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Por su parte, Barrios López fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde los médicos confirmaron que presentaba una herida en el lado izquierdo del abdomen con orificio de entrada y salida, dos heridas en el brazo izquierdo y otra en la mano izquierda.

Ante este panorama, los especialistas lo remitieron hasta el Hospital CARI a causa de la gravedad de sus heridas, donde 11 días después se presentó su fallecimiento, luego de que su humanidad no aguantara las lesiones.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, estos hechos, al parecer, estarían relacionados a una disputa territorial por el control de las rentas criminales entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Asimismo, el hermano del hoy occiso había sido asesinado el 21 de mayo del año pasado en el sector de Los Ángeles; este último, según Inteligencia, también era un presunto integrante de ‘Los Costeños’.

Cabe reseñar que, Barrios López registraba una anotación judicial en el SPOA como indiciado por el delito de daño en bien ajeno con fecha del año 2025.