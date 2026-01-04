La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas la captura del presunto feminicida de la joven Valentina Cepeda Rodríguez, quien falleció de forma extraña entre la noche del 9 de abril y la madrugada del 10 de abril del año 2024, en Villa Campestre, Atlántico.

Leer más: Rescatan a un hombre y una adolescente en playas de Puerto Colombia, Atlántico

Tras más de un año y nueve meses de aquellos hechos confusos, que ocurrieron en el apartamento donde residían Valentina Cepeda y Felipe Rivera en Puerto Colombia, hoy las autoridades lograron su detención luego de recolectar múltiples pruebas y diversos testimonios.

Cepeda, con tan solo 22 años de edad, era conocida por sus familiares y allegados por ser una joven radiante y alegre, era una instructora de yoga y estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Atlántico.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA Lourdes Rodríguez Contreras, madre de Valentina Cepeda Rodríguez, recordó que la muerte de su hija permanece en la “impunidad”.

No obstante, Felipe Rivera, su pareja sentimental, manifestó a modo de coartada que aquel 9 de abril ella misma había atentado contra su vida en el interior de la residencia ubicada en Villa Campestre, testimonio que inmediatamente la familia rechazó.

Pese a que la joven había sido auxiliada y trasladada hasta la Clínica Portoazul Auna, los médicos de turno informaron que había fallecido.

Desde ese momento el caso quedó a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes concretaron la detención de este sujeto en la capital del Magdalena, para posteriormente trasladarlo hasta la URI de la Fiscalía en la ciudad de Barranquilla.