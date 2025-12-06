Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de un hombre vinculado al Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’. Se trata de alias Walter, quien presuntamente es el responsable del almacenamiento y distribución de armamento, así como del cobro de extorsiones en sectores del suroriente de Barranquilla.

La captura en flagrancia se dio en el barrio Rebolo, donde el sujeto fue sorprendido cuando portaba un arma de fuego, por lo que fue judicializado por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las autoridades, alias Walter registra anotaciones judiciales por homicidio y figura como integrante activo de esta organización delincuencial.

En el procedimiento fue incautada una pistola calibre 9 mm, dos proveedores, veintinueve cartuchos y un chaleco, elementos empleados para fortalecer la capacidad armada del grupo criminal.

Asimismo, se conoció que alias Walter trabajaba bajo las órdenes de alias El Menor, señalado jefe de zona del grupo criminal.

Este resultado “representa un golpe certero contra una estructura que ha pretendido sembrar intimidación en los sectores del suroriente. Continuaremos con intervenciones focalizadas para desarticular sus finanzas y neutralizar su capacidad criminal”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez.