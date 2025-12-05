El secretario de Gobierno del municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico, confirmó que hay una intensa búsqueda del pequeño Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, a quien se le perdió el rastro desde la tarde del pasado miércoles 3 de diciembre en el corregimiento de Leña.

En diálogo con EL HERALDO, el funcionario Saúl Pacheco comunicó que han sido horas de bastante angustia no solo para la familia del niño sino también para otros pobladores del corregimiento, pues no es la costumbre que sucedan este tipo de situaciones que alerten a la comunidad.

Hay que recordar que en la tarde del jueves, el Comando del Departamento de Policía Atlántico validó la desaparición del menor y la movilización de uniformados por distintas zonas del pueblo, incluso en la casa del niño, llamaron la atención de los habitantes de Leña.

Según relató la familia, el niño se encontraba jugando alrededor de las 5:00 p. m. en el parque principal junto a otros menores. Sin embargo, al no regresar a su vivienda hacia las 6:00 p. m., sus padres iniciaron la búsqueda y fueron informados por uno de los niños que jugaba con él que supuestamente Isaías se había ido con una persona en motocicleta, cuya identidad aún se desconoce.

Tras conocerse el caso, la Policía activó de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó labores de vecindario intensivas, acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, unidades del Gaula, la Sijín y uniformados de la Estación de Policía Candelaria. De igual manera, fueron activadas rutas de búsqueda y se inició la difusión del caso en municipios cercanos.

Frente a esa información, el secretario de Gobierno Pacheco agregó que el niño habría escuchado “que estaban repartiendo dulces en la plaza del corregimiento y, al parecer, relatado por otro menor, dicen que un joven en una motocicleta le pidió el favor que se montara y de ahí no se sabe nada”.

“Las autoridades están al frente de esta hipótesis”, afirmó.

Sin embargo, de acuerdo con otras versiones suministradas por menores, se tiene como una posible hipótesis que el pequeño Isaías habría caído a una represa del corregimiento y allí desapareció, mientras jugaba en el agua.

“Al parecer hay unos relatos de algunos niños donde manifiestan que estuvieron aquí en una represa que está al lado del corregimiento de Leña y se estuvieron bañando. Hoy estamos aquí tratando de revisar el tema. Aquí tenemos toda la institucionalidad: está nuestra Policía Nacional, están los bomberos, tenemos personal del hospital, toda la institucionalidad está aquí presente luchando por este tema. Esperando que prontamente podamos tener al niño Isaías con nosotros Ojalá y no esté aquí (represa) y lo tengamos con vida. Y bueno, estamos haciendo este trabajo que es muy intenso. Hemos estado desde ayer, todo el día, toda la noche, y hoy nuevamente aquí”, detalló el funcionario.

Y agregó que: “en estos pueblos la cultura es que los niños y los jóvenes salen en vacaciones a disfrutar de la naturaleza y, en especial, a bañarse en estas represas. Eso es una de las hipótesis y aquí estamos con toda la institucionalidad”.

Esta segunda hipótesis, de acuerdo con lo expuesto por el secretario, se consiguió luego de un trabajo con una sicóloga, quien le hizo el abordaje a los menores, “en especial a un hermano, y nos manifiesta que ellos estuvieron aquí bañándose, y que al parecer no regresó”.

Finalmente, Pacheco pidió que autoridades del orden Departamental y Nacional miren hacia esas zonas rurales que solo toman relevancia cuando sucede un caso como el que están viviendo.