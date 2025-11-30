La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este domingo un contundente golpe al contrabando con la incautación de bebidas alcohólicas que no cumplían con los requisitos legales para su comercialización.

Lea: Una tragedia difícil de superar para la familia Fuentes Cabrera

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Mebar, en el desarrollo de acciones para contrarrestar el contrabando y proteger la economía local, llevó a cabo la incautación de 189 botellas de bebidas alcohólicas en el corredor portuario de Barranquilla.

La mercancía decomisada está avaluada en $11.336.000 y era transportada sin la documentación que acredite su legal ingreso al territorio aduanero nacional, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Lea: Tras 10 días de incertidumbre, Medicina Legal entregó cuerpo de Harold, asesinado en El Boliche, a su familia

“Esta acción operacional fortalece la estrategia institucional enfocada en prevenir la comercialización irregular de licores que no superan los controles sanitarios, tributarios y de calidad exigidos por la normatividad vigente”, destacó la Policía en un comunicado.

Agregó que estas labores de verificación y control en corredores portuarios permiten desarticular dinámicas ilícitas asociadas al contrabando, un delito que afecta directamente la economía formal, genera competencia desleal e incrementa los riesgos para la salud de los consumidores, al desconocerse el origen y composición de los productos incautados.

Lea: El viacrucis de la familia García Llanos: la muerte de Harold en El Boliche y ahora “no aparece” su cuerpo en Medicina Legal

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que “este tipo de resultados son el reflejo del compromiso permanente de la institución con la seguridad, la legalidad y el bienestar de la comunidad, destacando la importancia de fortalecer los controles en puntos estratégicos como el corredor portuario para evitar el ingreso y la circulación de mercancías irregulares”.

Por último, reiteró la invitación a la ciudadanía a adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier actividad relacionada con el contrabando o el comercio ilegal a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123, disponibles para fortalecer la seguridad y convivencia en la ciudad.