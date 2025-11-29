Momentos después de la publicación que hizo EL HERALDO sobre el viacrucis de la familia García Llanos al no saber nada del cuerpo de su familiar Harold, un hombre de 40 años de edad que fue víctima de un ataque con arma blanca por parte de una mujer en el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, Medicina Legal entregó el cadáver a sus seres queridos.

Este diario conoció que sus familiares se dirigieron este mismo sábado al cementerio para darle cristiana sepultura a Harold, luego de una tormentosa espera de más de 10 días. De acuerdo con los allegados de Harold, aparentemente, su cuerpo no había sido ubicado por el avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, funcionarios del instituto le mostraron a los familiares del hombre un tatuaje que tenía, con lo que pudieron confirmar que el cuerpo correspondía a Harold.

Más temprano, Darling García Llanos, hermana de la víctima, había dicho que su hermano falleció el día 18 a las 7:55 de la noche, “caso que nosotros no sabíamos y nos enteramos el 26 en la mañana. Nosotros dábamos a mi hermano por desaparecido, pero con el paso de los días y la angustia de mi mamá, empezamos a buscarlo en hospitales y en los sitios que él frecuentaba. Era vendedor ambulante. Ahí es como mi mamá llega a El Boliche y alguien le dice a ella que Harold estaba discutiendo con la muchacha, y la muchacha por la espalda lo cogió y lo mató”.

Había manifestado, además, que de entregarles el cuerpo, este iba a estar “irreconocible”.

“Nos dicen que no podemos ni abrir ni el cajón porque eso va directo para el cementerio. La verdad no sé, no entiendo, esa parte no la comprendo, cómo nos van a demostrar que ese cuerpo que llevamos es el de mi hermano…”, cuestionó.