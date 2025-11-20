En la mañana de este jueves 20 de noviembre, siendo las 5:40 a. m., los médicos de turno del Nuevo Hospital General de Barranquilla dieron aviso del deceso de un hombre que, en la noche de ayer, había sido víctima de un ataque sicarial en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

El hecho de sangre ocurrió a eso de las 7:38 p. m. en la calle 51B con carrera 9 sur, en el barrio Siete de Abril.

Según el informe suministrado por las autoridades, la víctima, quien aún no ha sido identificada, se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX4, de placas USQ 41H, a la altura de la calle principal del barrio antes mencionado.

En medio del recorrido, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar, mismos con los que sostuvo una riña en días anteriores, según la Policía.

Tras un intercambio de palabras, uno de los sujetos esgrimió un arma de fuego y le propinó dos disparos. El hombre acabó tendido en plena carretera, mientras sus agresores se daban a la huida con rumbo desconocido.

Malherido, la víctima alcanzó a levantarse y con sus prendas llenas de sangre, caminó hasta un establecimiento de comidas rápidas pidiendo auxilio, hasta que se desplomó en pleno andén.

Rápidamente los habitantes de la zona lo trasladaron hasta al Paso Santa María, pero luego fue remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla a causa de la gravedad de sus heridas, mismas por las que acabó falleciendo esta mañana.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los homicidas y con ello, esclarecer los móviles de este nuevo ataque sicarial.