En la tarde de este miércoles 19 de noviembre se registró un grave atentado a bala en el municipio de Sabanagrande, en la banda Oriental del departamento del Atlántico, que dejó como saldo una persona muerta y otra herida.

Inicialmente, se conoció que ambos hombres fueron auxiliados por la comunidad y trasladados de inmediato a un centro asistencial del municipio. En un comienzo se desconocía su identidad; sin embargo, minutos después del atentado las autoridades confirmaron quiénes eran las víctimas del ataque.

Según el reporte preliminar de la Policía, el fallecido fue identificado como Armando Peralta, mientras que el herido responde al nombre de Elver De Alba, quien se encuentra en delicado estado de salud. Debido a la gravedad de las lesiones, De Alba fue remitido a un centro hospitalario en Barranquilla.

Uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado. Las autoridades continúan recopilando información para determinar los móviles del atentado y dar con los responsables.

Este nuevo hecho de sangre se suma a una cadena de homicidios que se vienen presentando en municipios fue del área metropolitana de Barranquilla.

El nuevo comandante de la Policía de Atlántico, coronel Eddy Sánchez, en diálogo con medios de comunicación, manifestó que estos atentados podrían estar relacionados con una “expansión criminal” de las conocidas estructuras delincuenciales que buscan “municipios grandes”, para continuar lo que han dejado de hacer en otras zonas con la venta de estupefaciente y la extorsión.