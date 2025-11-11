Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla atendieron hacia las 10:30 de la mañana de este martes 11 de noviembre el llamado de habitantes del sector de Villa Aida, en Malambo, luego de que se encontrara en el canal del arroyo San Blas el cadáver calcinado de una persona, sin poder identificar o establecer a simple vista su sexo.

Tras el aviso, uniformados de vigilancia de la institución armada llegaron hasta el punto y corroboraron lo informado, con lo cual se le dio aviso a peritos de la Sijín para que adelantaran la inspección de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre este caso que vuelve a poner en alerta a los habitantes de una población que había tenido algunos días en paz desde que se firmó la tregua entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

Vecinos del sector de Villa Aida señalaron a las autoridades que la persona calcinada podría tratarse de un individuo reportado como desaparecido, pero, de momento, es una información en estudio.