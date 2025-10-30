La violencia no cesa en Baranoa. Durante la noche de este miércoles 29 de octubre se registró un nuevo atentado sicarial que dejó como resultado un joven muerto tras ser baleado por unos motorizados.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jesús Darío Consuegra Vergara, de 24 años de edad.

Según los testigos, siendo las 8:40 p. m., la víctima se encontraba caminando a la altura de la carrera 18A con calle 35, en el barrio San José 2da Etapa. El joven, conocido en la zona como el ‘Tierrelo’, se disponía a visitar a su progenitora cuando fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos.

En ese momento los parrilleros esgrimieron armas de fuego y, sin mediar palabra, dispararon contra la humanidad de Consuegra, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Malherido, vecinos del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron en una motocicleta hasta el hospital municipal de Baranoa. Sin embargo, minutos después de haber ingresado, los médicos de turno informaron que el hombre había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

El informe reveló que el occiso presentaba ocho heridas por proyectil de arma de fuego, la mayoría de estas en su rostro y el cuello.

EL HERALDO conoció que la víctima se desempeñaba como mototaxista.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque armado y con ello, lograr la captura de los agresores.