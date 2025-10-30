La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla celebró este miércoles los 70 años de creación de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, una fecha significativa que exalta el compromiso y la vocación de servicio de quienes trabajan día a día por la seguridad vial en el país.

Leer también: Sicarios en moto asesinan de ocho disparos a un joven en Baranoa

La jornada inició con una eucaristía de acción de gracias, donde se elevó una oración por los hombres y mujeres que integran esta especialidad, y por aquellos que han dejado huella a lo largo de su historia.

Posteriormente, se realizó un acto de integración y reconocimiento al personal uniformado que conforma la Seccional, destacando su dedicación, disciplina y contribución a la prevención de la siniestralidad vial, el control de la movilidad y la convivencia ciudadana en las vías del área metropolitana.

Durante el evento, se resaltó la importancia del trabajo coordinado con las autoridades locales y la comunidad para garantizar una movilidad segura, ordenada y responsable.

Con este acto conmemorativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida en las vías y con el fortalecimiento de las estrategias que promueven una cultura vial responsable en todo el territorio nacional.

Importante: Capturan a seis hombres y una mujer por robo de motocicletas en Soledad

*Con información de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.