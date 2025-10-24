La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), territorial Atlántico, adelantó la segunda fase de intervención en el Cementerio Católico Calancala, en Barranquilla.

Leer más: Policía Metropolitana de Barranquilla celebró los cumpleaños de 80 niños y niñas en condición de vulnerabilidad

En esta acción humanitaria se abordaron trece sitios de interés para la búsqueda, mediante exploraciones intrusivas en el suelo, que posibilitaron la recuperación del mismo número de cuerpos. Estos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo proceso de identificación.

En la primera fase de intervención, realizada en 2024, se hallaron sitios de interés para la búsqueda, en los cuales fueron recuperados tres cuerpos que, de acuerdo con los criterios técnicos de inclusión y verificación, corresponderían a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Respecto a la acción humanitaria, el investigador de la UBPD, Santiago Millán, señaló: “En el marco del Plan Regional de Búsqueda Atlántico – Río Magdalena, el cementerio Calancala es un sitio que ha sido priorizado mediante estudios de prelación, en los que lo hemos identificado como un lugar importante para la búsqueda de los desaparecidos en esta parte del país”.

En esta acción humanitaria de prospección con fines de recuperación se contó con el permanente apoyo de la administración del Cementerio Católico Calancala, cuyos representantes acompañaron la misión en todo momento y estuvieron dispuestos a colaborar con los requerimientos de la Unidad.

Fotografía del perito revisando los límites de las tumbas seleccionadas.

Asimismo, participaron familiares, personas buscadoras y organizaciones, quienes pudieron conocer de primera mano la labor que desarrolla la Unidad de Búsqueda, desde el proceso de solicitud e investigación, hasta el abordaje de lugares relevantes que se constituyen en oportunidades para el hallazgo de personas desaparecidas.

Marolys y Dago, quienes buscan a su padre desde hace aproximadamente veinte años, acompañaron la acción humanitaria. Posiblemente, uno de los cuerpos recuperados corresponda al de su ser querido desaparecido.

Mientras el antropólogo adelantaba su labor, sus hijos expresaban las emociones que los atravesaban en ese momento: la esperanza de poder encontrar a su familiar, la angustia de querer poner fin a una espera que ha durado tantos años y la tristeza por los instantes compartidos que ya no podrán regresar.

Ellos lo recuerdan como una persona amable, atenta, trabajadora y amante del ejercicio: “Las esperanzas mías eran que, cuando me llamaran, me dijeran que estaba vivo. Pero yo siempre tenía eso en la mente: que, si él estuviera vivo, hubiera venido acá donde nosotros, porque él nos quería mucho, él estaba apegado a nosotros”, expresó su hija Marolys.

Durante la intervención también se contó con la presencia de la Corporación Caribe Afirmativo, organización defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+, que participó como representante de dos personas con identidad de género trans. Joha Calderón Fuquen, investigadora del Equipo de Paz y Conflicto Armado de la Corporación, comentó:

“Esta es una de nuestras principales preguntas: ¿quiénes son los seres queridos de estas dos personas? Por ello hemos venido trabajando en articulación con personas referentes para la memoria colectiva LGBTIQ+ en la ciudad de Barranquilla, con liderazgos sociales y con familias sociales. Hoy estamos aquí reclamando las vidas de las personas desaparecidas”.

El departamento del Atlántico registra un universo de 997 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, según datos de la UBPD.

La Entidad hace un llamado a todas las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en este contexto, así como a quienes puedan tener información que contribuya a la búsqueda, a comunicarse a través de la línea nacional 316 278 3918.

En Atlántico, la sede de la Unidad de Búsqueda en Barranquilla está ubicada en la Carrera 52 # 74–28, barrio El Prado, y se puede contactar al 316 280 0157.

La información será tratada con absoluta confidencialidad y de manera extrajudicial, exclusivamente con fines humanitarios, para contribuir al derecho a la verdad y la búsqueda.