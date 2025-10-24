En el marco de las diferentes estrategias que adelanta la Policía Nacional para fortalecer los lazos de confianza con la ciudadanía, la institución realizó una jornada lúdico-recreativa en la que se celebraron los cumpleaños de 80 niños y niñas pertenecientes a comunidades vulnerables.

Durante la actividad, los pequeños disfrutaron de una tarde llena de alegría, sorpresas y diversión.

Contaron con la participación de los guías caninos, el personal de Prevención y Educación Ciudadana, la Policía Fiscal y Aduanera, y el grupo de Infancia y Adolescencia, quienes ofrecieron presentaciones de payasos, juegos y diversas dinámicas diseñadas para brindar momentos de felicidad y unión.

La jornada estuvo acompañada de regalos, música y actividades recreativas que hicieron de este día una experiencia mágica e inolvidable para los niños y sus familias.

Estos espacios fortalecen la cercanía entre la comunidad y la Policía Nacional, promoviendo valores de respeto, solidaridad y convivencia.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que este tipo de acciones preventivas continuarán desarrollándose con el propósito de seguir estrechando los vínculos con la comunidad, especialmente con los niños, niñas y adolescentes.

“Estas actividades son invaluables, llenan nuestro corazón de orgullo y nos motivan a seguir trabajando por el bienestar y la protección de nuestros niños”, destacó el Brigadier General Urrego Pedraza.

Con estas iniciativas, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la niñez barranquillera y con la construcción de una sociedad más segura, incluyente y solidaria.