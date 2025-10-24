El pasado miércoles 22 de octubre, durante un operativo coordinado por agentes del Gaula de la Policía, fue nuevamente capturada Karina Andrea Martínez Rubio, alias Karina, presunta integrante y operadora de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’.

La captura se registró hacia las 4:50 de la tarde en el sector de la calle 36 con carrera 41, en el Centro Histórico de Barranquilla, mientras la mujer esperaba el pago de un cobro por extorsión, informó la Policía.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, Martínez Rubio coordinaba el cobro de extorsiones en el suroriente de la ciudad bajo las órdenes de alias Cachete, quien fue capturado en flagrancia el pasado 8 de junio de 2025 por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

No es la primera vez que alias Karina es capturada por delitos de extorsión. En el año 2022 ya había estado tras las rejas junto a tres hombres por realizar cobros extorsivos en la misma zona.

En noviembre de 2021 fue capturada durante un operativo de la Policía contra ‘Los Costeños’, donde también cayeron 14 personas. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad, permaneciendo bajo sospecha de las autoridades, que aseguran que habría retomado su accionar delictivo.

En la noche del pasado jueves 23 de octubre se llevó a cabo una audiencia ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, donde se legalizó su captura.

Karina ya tenía orden judicial de arresto por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Ahora, el juzgado establecerá una nueva fecha para realizar la audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento.