Un conductor de bici-taxi fue violentamente asesinado de un disparo en la cabeza por un desconocido durante la mañana de este viernes 24 de octubre. El hecho de sangre se registró en el barrio Las Flores, localidad Riomar de Barranquilla.

Leer más: Caen ‘Sebas’ y ‘Sebastián’: extorsionaban en la banda oriental del Atlántico con una escopeta, granada y panfletos

La víctima fatal fue identificada como Johnny José Colina Cantillo, de 31 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según los testigos, a eso de las 8:45 a. m. los habitantes de la zona vieron a Colina Cantillo ingresar a un parqueadero del sector llamado ‘El Caguan’ ubicado en la carrera 91 con calle 113.

La víctima conducía un bici-taxi, mientras que era acompañada de otro sujeto que iba como pasajero.

Al cabo de varios minutos, las personas observaron al sujeto salir del lugar y, al verificar, se percataron que Johnny José estaba echado sobre el manubrio del bici-coche, con un disparo en la cabeza y un gran charco de sangre.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este nuevo hecho de sangre. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer el homicidio y lograr la captura del sujeto.