Oficiales adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en el Atlántico, bajo la coordinación de la Fiscalía 71 especializada, lograron la captura, en flagrancia, de dos personas, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En un operativo liderado por el Gaula Atlántico, fueron capturados dos personas de 23 y 24 años, conocidos como ‘Sebastián’ y ‘Sebas’.

La captura se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento, en el municipio de Sabanagrande, donde se logró la incautación de una granada de fragmentación, una escopeta calibre 12 con 4 cartuchos para la misma, cinco celulares y dos panfletos extorsivos.

Los capturados son presuntos integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños Orientales’, una estructura criminal conocida por dinamizar actividades de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, los hoy privados de la libertad, serían los encargados de actividades ilícitas como el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, como mecanismo de intimidación y presión para el pago de extorsiones en los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomas.

Con esta importante captura, la Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir de manera frontal el delito de extorsión y de desarticular las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los atlanticenses.

La Policía Nacional invita a toda la comunidad a denunciar cualquier acto de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA o a la línea 3222716193 disponible las 24 horas del día.