En horas de la madrugada de este jueves 23 de octubre se registró un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto y otro herido. El hecho ocurrió en el barrio Centro, ubicado en el municipio de Malambo.

Leer más: Ataque a bala deja un hombre muerto en Cruz de Mayo, Soledad

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Norman Stevems Covelli Barrios alias Juancho, de 36 años de edad. El lesionado responde al nombre de Duvier Esleyder Anguila Anguila, de 29 años.

Según las autoridades, el caso se presentó a eso de las 12:39 a. m. cuando las víctimas se encontraban prestando servicios de domiciliario y transporte en unos motocarros, en el sector conocido como ‘El Padrino’.

En ese momento, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas abordaron a ambos y los intimidaron, exigiéndoles la entrega de los vehículos.

Uno de los agresores disparó contra las víctimas, causándole la muerte a Covelli Barrios en el lugar de los hechos. Por su parte, Anguila fue trasladado malherido hasta la Clínica Campbell, donde permanece bajo observación médica.

Tras el ataque, la patrulla del cuadrante logró recuperar una de las motocicletas hurtadas.

Según sus familiares, las víctimas se dedicaban a actividades de mensajería y transporte. Asimismo, no habían recibido amenazas ni se encontraban involucradas en situaciones que comprometieran su seguridad.

Además, ninguno registra antecedentes judiciales como indiciado en el SPOA.