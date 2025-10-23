Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles 22 de octubre en el municipio de Soledad, Atlántico. En el hecho murió un hombre identificado como Álvaro César Rivera Vergara, de 22 años.

De acuerdo al reporte preliminar, la víctima se movilizaba en un motocarro en el mencionado sector y fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El parrillero accionó un arma de fuego en contra de Rivera Vergara en repetidas ocasiones, dejándolo tendido sobre el automotor. Murió en el sitio.

Por ahora se especula que el hoy occiso era parte de ‘los Costeños’, bajo el mando de alias ‘la Machorra’. El informe señala que al parecer estaba en disputa territorial con otras personas dentro del mismo grupo armado.

Rivera Vergara registraba una anotación judicial por el delito de hurto de 2023.

Redada contra ‘los Costeños’ deja cuatro capturados y siete notificados: algunos estarían vinculados en 11 homicidios

La Policía Nacional llevó a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro, que permitieron la captura en flagrancia de cuatro personas y la notificación judicial de siete más recluidas en centros carcelarios, todas presuntamente vinculadas al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

Las notificaciones judiciales fueron efectuadas contra alias Yonki – Soto o 35, señalado como coordinador de zona del GDCO en los barrios Gardenias, Villa de San Carlos y El Bosque, así como contra alias “El Maluco”, “Pedrito”, “Gato Blanco” y “Potico”, quienes serían sicarios vinculados a por lo menos 11 homicidios, producto de una confrontación con el GDCO ‘Los Pepes’ por el control de rentas ilegales derivadas del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Las capturas en flagrancia se realizaron en los barrios El Bosque y San Roque de Barranquilla, y en el barrio 1° de Mayo del municipio de Soledad, siendo detenidos alias “Delia”, “Jaider”, “Ata” y “Ana”, esta última con 12 antecedentes judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

A los implicados se les imputan cargos por concierto para delinquir agravado por homicidio y tráfico de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas.

En total, los capturados suman 46 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, tortura, receptación, hurto agravado y violencia intrafamiliar, entre otros.

Los inmuebles allanados eran utilizados como centros de acopio y distribución de drogas, generando una renta mensual estimada en 150 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes, el tráfico de armas y las extorsiones.

Durante los operativos fueron incautados 8.288 gramos de marihuana, 725 gramos de cocaína, 300 gramos de bazuco, 176 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que “estas operaciones continuarán ejecutándose con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos”.