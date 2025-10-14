Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Oriental, a la altura del kilómetro 62, en el sector conocido como Las Cayenas, entre los municipios de Sabanagrande y Santo Tomás, la noche del pasado lunes 13 de octubre.

Según el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 11:50 de la noche cuando una van marca Nissan, de placas SBL-567, conducida por Edinson Gabriel Ortiz Acevedo, de 45 años, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un motocarro de placas VBU-80D.

En el hecho resultaron lesionados Armando Benjamín Romero Hernández, conductor del motocarro, quien presentó escoriaciones en la rodilla izquierda y trauma leve en el muslo, y María Fernanda Fontalvo Manga, de 26 años y pasajera del mismo vehículo, quien sufrió una contusión en el pecho y fue trasladada inicialmente a su residencia en Santo Tomás.

Cabe mencionar que Fontalvo Manga, periodista de profesión, retornaba a su vivienda en municipio de la banda Oriental luego de terminar un turno de trabajo en el área de redes sociales de EL HERALDO.

Posteriormente, los propios familiares trasladaron a la periodista al hospital local y luego, por orden del cuerpo médico, es remitida a la Clínica Campbell de Barranquilla debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que, tras la colisión, el conductor del microbús intentó huir del lugar, pero fue ubicado y capturado por uniformados de la Policía alrededor de las 2:10 de la madrugada en jurisdicción de Sabanagrande.

Las autoridades de tránsito investigan el caso para determinar el grado de responsabilidad del conductor, quien sería señalado de conducir bajo efectos del alcohol.