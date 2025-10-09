En horas de la tarde del pasado martes 7 de octubre fue hallado el cadáver de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la trocha Uvero, en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera.

La víctima fue identificada como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años y oriundo del municipio de Aracataca, Magdalena, quien se desempeñaba como escolta de la entidad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, en el momento del hallazgo, los uniformados se percataron que el occiso tenía las manos atadas a la espalda y registraba un impacto de proyectil por arma de fuego en la región derecha de su cabeza.

Sobre el caso, el coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía en Atlántico, indicó este miércoles que el funcionario de la UNP había estado en una reunión de la entidad, desde las 10 a. m. hasta el mediodía, en Barranquilla, y después se dirigió a su vivienda.

A sus familiares les habría manifestado que saldría a encontrarse con alguien, pero desde las 4:00 p. m. se perdió su rastro, por lo que su familia empezó a llamarlo vía telefónica en reiteras ocasiones, sin obtener respuesta.

Horas después, funcionarios de la Policía se contactaron con ellos para darles la noticia del hallazgo de su cuerpo sin vida. Sobre las hipótesis, el comandante Peña aseguró que todavía no se tiene certeza de lo que pudo haber sucedido, ya que sus familiares aseguraron que Guerrero Moreno no tenía amenazas, y que tampoco sabían que hacía en el lugar de los hechos.

Asimismo, las autoridades enfatizaron que se está haciendo el rastreo de las llamadas para determinar con quién habló el funcionario antes de salir de su casa, y si fue raptado y llevado hasta Ponedera contra su voluntad, o tenía alguna cita en ese sector.

