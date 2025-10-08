Una tragedia se registró en Lima, Perú, el pasado domingo de 5 de octubre cuando una bebé de solo siete meses de nacida murió tras caer de un segundo piso de un centro comercial.

E hecho ocurrió en el centro comercial Real Plaza Centro Cívico de la capital peruana. Fue auxiliada por el grupo de seguridad del lugar, pero murió mientras era internada en una clínica de la ciudad.

La bebé, quien estaba acompañada de sus padres, de repente cayó desde el segundo piso, pero no hay detalles sobre las circunstancias en que se registraron los acontecimientos. Las personas que se encontraban en el sitio se vieron consternadas por la situación.

Existen diversas hipótesis de lo que aparentemente habría sucedido, pero las autoridades empezaron las investigaciones correspondientes del caso. Varias cámaras de seguridad captaron el suceso y eso hará parte de lo recaudado en las labores investigativas.

Ni el centro comercial ni alguna autoridad han emitido comunicado sobre el hecho. El caso se encuentra en investigación por la comisaría de Alfonso Ugarte.

En redes sociales, luego de que se difundieran varios videos sobre el hecho, usuarios han empezado un debate sobre las medidas de seguridad que deberían adoptar los centros comerciales para proteger a sus visitantes.

Las autoridades también recordaron que es importante que los bebés permanezcan siempre en brazos o en portabebés seguros. Nunca deben ser puestos sobre barandas, mesas y otras superficies elevadas.