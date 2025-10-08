Hay preocupación en la ciudad de Nueva York por lo que sería la vuelta de un reto de redes sociales que invita a los jóvenes a subirse en la parte de arriba de los vagones del metro, llamado en su momento ‘subway surfing’.

Esto luego de que la Policía de Nueva York encontrara el pasado sábado 4 de octubre en una estación del metro de la Avenida Marcy en Williamsburg, Brooklyn, los cadáveres de dos adolescentes, después de que aparentemente murieran intentando realizar el reto en mención.

Se trata de una práctica en la que los jóvenes se suben al techo o a los costados de los trenes para grabar videos y publicarlos en las redes sociales.

El accidente, de acuerdo con el reporte, ocurrió en la línea de Brooklyn. Las menores fueron encontradas sin vida después de que cayeran de un tren en movimiento. Unidades de rescate confirmaron que se treta dos adolescentes, una de 12 años y otra de 13.

Uno de los detalles que manejan las autoridades en la investigación es un video que difundido en redes sociales en el cual aparecen las adolescentes sobre el techo de un tren mientras avanza por el tramo elevado del metro.

El video, publicado en TikTok, ha conmocionado a los usuarios y a la comunidad cercana al sitio donde fueron encontradas las menores de edad, quienes fueron identificadas como Zemfira Mukhtarov, de 12 años y Ebba Morina, de 13 años.

“Con gran pesar, buscamos apoyo tras la trágica pérdida de mi amada hija, Zemfira, quien falleció en un devastador accidente en una estación de metro”, escribió Ruslan Mukhtarov, padre de Zemfira.