La tristeza aborda a una familia barranquillera que desde hace un año está radicada en los Estados Unidos, luego de que un menor de solo 13 años falleciera a mediados de esta semana tras intentar ser parte de un peligroso reto viral que consiste en saltar por los techos de los metros, mientras estos están en movimiento.

El fallecido fue identificado por las autoridades de dicho país como Adolfo Sanabria, nacido en la capital del Atlántico, según reportaron los reconocidos medios de comunicación CBS News y ABC.

La trágica escena ocurrió exactamente el pasado miércoles 23 de octubre en la estación de la avenida Forest, en el distrito metropolitano de Queens, Nueva York. Eran alrededor de las 10:00 de la noche.

El cuerpo sin vida del menor fue rescatado sobre la línea de tren M, por lo que aún no se ha determinado si habría saltado a este desde otro ferrocarril o terminó impactando violentamente con algo.

Lo que sí parece seguro, de acuerdo con lo dicho por la prensa estadounidense, es que el atlanticense intentaba ser parte de una peligrosa tendencia digital llamada Subway Surfing, cuyo objetivo consiste en viajar sobre el techo de los trenes, mientras se salta de uno a otro sin importar las velocidades en las que se desplacen.

De hecho, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que esta sería la quinta muerte de menores de edad —en lo que va del presente año— intentando realizar estas irresponsables maniobras en el metro de la gran población. Algo que ya está obligando a las autoridades a tomar decisiones al respecto.

EL HERALDO se intentó comunicar con los familiares del pequeño Adolfo Sanabria, no obstante estos no quisieron hablar al respecto en medo del difícil momento. Pese a ello, apuntaron que el muchacho sí nació en la capital del Atlántico y que se encuentran en el proceso de repatriación de su cuerpo.

Pronunciamientos

El reciente presidente del Tránsito de la ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, entregó una comunicación oficial en la que afirmó que “esta es otra situación desgarradora en la que un niño confundió trágicamente el hecho de viajar en los vagones del metro con algún tipo de paseo en coche”.

“Imploro a todos los que piensan que viajar en los trenes es un juego (y a los padres, amigos y profesores que puedan convencerlos de lo contrario) que comprendan el riesgo mortal y viajen en ellos”, finalizó.

Por su parte, la rectora o canciller escolar Melissa Avilés Ramos afirmó que “a menudo decimos que queremos que la comunidad abrace a nuestras escuelas, y eso es lo más importante en momentos como estos. Cuando una escuela pierde a un estudiante, afecta a toda la ciudad”.

Se espera pronto la realización de un foro llamado ‘Calles Seguras y Escuelas Seguras’, en el que se proporcionaran nuevas medidas de seguridad para estas generaciones escolares.

Homenaje

El pasado jueves 24 de octubre se llevó a cabo un homenaje, bajo las vías del metro en el que se presentó el incidente, liderado por los compañeros de clase de Adolfo Sanabria, en el que lo recordaron como una persona noble.

Algunos lo recordaron por su apodo de ‘Colombia’, haciendo referencia a que solo tenía un año de estar viviendo en el extranjero. Así mismo, el barranquillero solo tenía tres días de haber celebrado su cumpleaños número 13 (fue le domingo 20 de octubre).

“La última vez que hablé con él fue el día antes de su fallecimiento. Estábamos literalmente juntos. Todos estábamos pasando tiempo con él”, le dijo su amiga Ashley Rivera a un periodista de CBS News.

“Donde iba era un rayo de sol, una alegría”, agregó.

“Tenía una larga vida por delante. Era muy joven. Va a ser diferente. Se sentirá como si no existiera Colombia, como si no existiera Adolfo. Es horrible”, también declaró la joven.

Finalmente, otro de los presentes llamado Jonathan Torres mencionó que no sabía que estaba haciendo ese reto de Subway Surfing. “Esta debe ser su primera y, lamentablemente, última vez. No sé qué lleva a los niños a hacer esto, pero no es seguro”, culminó.