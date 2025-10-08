Un hombre por poco transmite su propia muerta a través de Facebook. Se trata de un vendedor de helados en México quien fue víctima de un ataque sicarial mientras hacía una ‘En vivo’ en la red social.

La víctima se iba grabando mientras caminaba por la orilla de la carretera y al tiempo denunciaba los baches y la falta de obras públicas de la zona.

En las imágenes se observa el momento en que el hombre es abordado por dos sujetos en motocicleta y uno de ellos acciona un arma de fuego en su contra en al menos seis ocasiones.

El hombre cayó al suelo, pero la transmisión en vivo continuó, con la cámara apuntando al cielo y se escucha cuando trata de despedirse de su familia.

“Te amo, ya me mataron, corazón (…) cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en la salida a Morelia, se me está yendo el aliento, te amo (…) cuida a mis hijos, edúcalos”, se le escucha decir.

Rápidamente vecinos del sector lo auxiliaron y pudo ser trasladado a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro. Recibió tres impactos de bala, uno en la pierna, otro en la ingle y uno más en el glúteo.

Los hechos sucedieron en Urireo, una localidad del estado de Guanajuato. La Fiscalía de ese departamento anunció que empezó las investigaciones para dar con los responsables.