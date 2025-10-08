Un aparatoso accidente tránsito dejó como saldo una mujer muerta y un hombre gravemente herido tras perder el control de la motocicleta en la que ambos se movilizaban.

El fatídico siniestro se registró en horas de la madrugada de este miércoles 8 de octubre en el barrio Boston, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, en la carrera 46 Nro. 65-03.

La víctima fatal fue identificada como Sthefany Paola Alvarado Lascarro, 27 años y natural de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, el lesionado responde al nombre de Duban José Zapata Palomino, de 27 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, a eso de las 1:35 de la madrugada, Zapata y Alvarado iban a bordo de una motocicleta marca Yamaha de placas NHW-38F, misma que era conducida por el hombre.

Durante el recorrido, Duban José perdió el control del vehículo a la altura de la carrera 46 sentido sur, colisionando inicialmente con los estoperoles hasta chocar violentamente contra los separadores de la carretera.

Sthefany Paola cayó de la motocicleta y se golpeó fuertemente la cabeza contra uno de los separadores.

Tras el siniestro, una ambulancia se trasladó hasta el sitio del accidente. Acto seguido los paramédicos utilizaron el monitor cardiaco para tomar los signos vitales de la mujer. Sin embargo, estos informaron que había fallecido tras sufrir el impacto, muriendo en el lugar de los hechos.

Por su parte, Zapata Palomino fue trasladado hasta la Clínica Santa Ana donde permanece bajo pronóstico reservado.

Según la Policía de Tránsito, la principal hipótesis que manejan hasta el momento sobre el siniestro, es que Zapata habría realizado una maniobra de cambio de carril y terminó chocando contra los separadores.