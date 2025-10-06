En horas de la mañana de este lunes 6 de octubre las autoridades informaron sobre el aumento a 15 de las víctimas fatales por el consumo de licor adulterado en El Boliche.

Según se conoció, los fallecidos fueron identificados como Jhonavy Del Valle Suarez y Aníbal Enrique Rivera Brochero, quienes hacían parte del grupo de personas que resultaron intoxicados de forma masiva tras beber metanol mezclado con agua para embriagarse, el pasado 23 de septiembre en el concurrido y popular sector de Barranquilla.

Aníbal Enrique Rivera Brochero murió el pasado sábado 4 de octubre y recibía atención médica en el Hospital de Barranquilla, mientras que Jhonavy Del Valle Suarez perdió su batalla por la vida este domingo 5 de octubre en el Camino Adelita de Char.

EL HERALDO dialogó con Elías Manuel Rivera Brochero, de 69 años de edad y hermano de Aníbal Enrique, quien reveló que su hermano tenía muchos años consumiendo ese tipo de alcohol.

“Él (Aníbal) tenía más de 20 años metido en ese vicio del alcohol, pero primera vez que tuvo ese percance”, expresó el hombre de 69 años.

El adulto mayor manifestó que la última vez que había hablado con su hermano había sido el lunes 23 de septiembre, un día antes de la tragedia, e incluso le aconsejó que dejara de beber ese alcohol, pero su hermano no lo escuchó.

“Le dije: ‘Dios mío, hermano, no estés tomando tanto’. Y él me dijo: ‘yo tomo poquito y tal’… El martes (el día que ocurrió la tragedia) yo caminé por donde él se pone a vender sus frutas y lo vi normal, pero el miércoles cuándo yo llego a eso de las 5:00 de la mañana, un amigo de él me dice: ‘Aníbal se murió’. Y yo le dije: cómo va ser… ¿se tomó el ron anoche? Y el amigo me dijo que sí, el mismo ron ese y se murió, entonces me llevaron al Hospital General de Barranquilla y ahí hablé con los médicos”, manifestó el allegado.

Un dictamen desalentador

Según el hermano de la víctima, Aníbal nunca logró levantarse de la cama ya que estaba inconsciente e intubado.

“Nunca recobró el conocimiento…Entonces cada doctor me daba un diagnóstico…Uno me daba un diagnóstico alentador, el otro me daba un diagnóstico no muy bueno. El doctor lo que me dijo el sábado era que Aníbal tenía cirrosis… Pero después otro me dijo algo más grave: ‘Su hermano tiene los pulmones inflamados, no le está llegando el oxígeno, vamos a esperar cómo amanece mañana’, pero no aguantó y murió ese mismo día.