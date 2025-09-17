En la tarde de este martes 16 de septiembre, una mujer identificada como Mercedes Zambrano Gutiérrez, de 82 años, perdió la vida tras ser alcanzada por un proyectil en medio de un ataque sicarial ocurrido en el barrio Evaristo Sourdis, suroccidente de Barranquilla.

El hecho se registró hacia las 4:00 p.m. en la carrera 77 con calle 9C1, cuando la víctima se encontraba sentada en la terraza de su vivienda. Según testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra dos personas que salían de un punto de expendio de estupefacientes conocido en la zona como “La caleta de Olga”, presuntamente controlado por el grupo delincuencial organizado Los Pepes.

En medio de la balacera, Zambrano Gutiérrez resultó impactada con dos proyectiles: uno a la altura del cuello y otro en la mano derecha. Gravemente herida, fue trasladada inicialmente al PASO El Bosque y luego remitida al Camino Adelita de Char, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades manejan como hipótesis que se trató de un daño colateral, pues el ataque iba dirigido contra otros sujetos que lograron huir del lugar.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que adelanta las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen.