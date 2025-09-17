Frente a la entrada de una chatarrería de la primera etapa del barrio San José, en el municipio de Baranoa, se cometió un hecho de sangre en la tarde de este miércoles 17 de septiembre que se cobró la vida de un sujeto dedicado al reciclaje.

Hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron al hombre que conducía una carretilla cargada con chatarra y, según testigos, desenfundaron un arma de fuego para dispararle en repetidas ocasiones.

La víctima, identificada por las autoridades como William Alberto Vásquez Mendoza, de 24 años, murió instantáneamente.

Según testigos, el hoy occiso se dirigía a la chatarrería para vender algunos elementos que llevaba en su carretilla.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos e iniciaron las labores de investigación para dar con los responsables de este crimen.

El caso de Baranoa sucedió un par de horas después de registrado el hecho de Sabanalarga que se cobró la vida de una joven identificada como Rosaura Esther Pacheco Villafañe, de 22 años, apodada La Mona.

La joven fue asesinada en el Parque Las Mariposas, en medio de un caso de sicariato.