En la tarde de este viernes 31 de octubre se registró un nuevo ataque sicarial en la ciudad Barranquilla. Un hombre fue asesinado a bala en el barrio Evaristo Sourdís, localidad suroccidente.

Leer más: Menor de 13 años murió tras caerle encima un portón de hierro en Villa Anillo, corregimiento de Juan Mina

Según las autoridades, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, la víctima se encontraba en la carrera 9C calle 76, cuando fue abordado por dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta AX-4, color Azul, quienes sin mediar palabras accionaron el arma de fuego en diferentes oportunidades.

Lea además: Atraco masivo en cancha de Villa Campestre deja un herido y varios afectados

La víctima fue identificada como Adrián Andrés Quiroz Orozco, de 19 años, quien recibió siete impactos de bala: tres en el brazo izquierdo, dos en el tórax y uno en hombro derecho.

Luego de la incursión sicarial, residentes del sector intentaron auxiliar a Quiroz Orozco y trasladaron hasta al paso el Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Le puede interesar: Menor de 16 años fue asesinado a tiros en el barrio Villa del Carmen