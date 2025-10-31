Un grave hecho de inseguridad se registró en la noche de este jueves 30 de octubre en el parque principal del barrio Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, donde un grupo de delincuentes perpetró un atraco masivo que dejó una persona herida y a varias víctimas del robo de celulares y pertenencias.

Según relataron testigos, el caso ocurrió entre las 6:30 y 7:00 de la noche, frente a la cancha del parque del sector, mientras alrededor de 15 a 20 niños se encontraban en práctica de fútbol de la escuela Paz y Bien.

Durante el robo, uno de los asaltantes habría realizado un disparo que impactó en la pierna de un padre de familia que acompañaba a los menores. La víctima fue trasladada por otro acudiente en un vehículo particular a la Clínica Porto Azul, donde permanece bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque, según versiones conocidas, se encuentra fuera de peligro.

La comunidad denunció que, tras el ataque, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó unidades en el sector, incluso con apoyo aéreo de un helicóptero, pero los residentes expresaron su molestia por la falta de presencia y controles permanentes en la zona.

“Es urgente que haya un control más estricto del porte de armas y mayor vigilancia. En ese parque hay niños, madres y padres todos los días; pudo haber sido una tragedia mayor”, manifestó uno de los vecinos afectados.

El hecho se registró en una de las canchas donde entrenan los niños, en la misma cuadra donde se encuentra un supermercado, un punto frecuentado por familias del sector.