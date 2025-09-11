Impactantes imágenes dejó el accidente que en la mañana del miércoles 10 de septiembre cobró la vida de un adulto mayor en la rotonda del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla.

Hacia las 8:30 de la mañana la circulación de los vehículos, desde buses de servicio público y carros particulares hasta motocicletas y camiones, fue interrumpida abruptamente por un accidente que involucró a un automotor pesado y una bicicleta.

En cuestión de segundos, un hombre que iba manejando bicicleta fue embestido y quedó debajo de un camión, ante la mirada atónita de los testigos.

Una cámara de seguridad del sector captó la escena, difícil de ver, incluso calificada por algunos usuarios de redes sociales como traumática.

Segundos antes del accidente, el adulto mayor iba en su bicicleta por el carril derecho, justo detrás de un bus de servicio público adscrito a la empresa Coolitoral. Sin embargo, este vehículo se detuvo de manera repentina y el hoy fallecido hizo una maniobra brusca para evitar un choque.

El adulto mayor logró esquivar el bus justo antes de impactar con la parte trasera del mismo. Lo hizo desviándose sin mayor cuidado hacia el carril izquierdo, por donde también transitaba una extensa fila de vehículos.

El hombre no se percató de que al pasar de un carril a otro quedó justo delante de un vehículo pesado, del que lo separaba una distancia muy corta, de menos de un metro.

El pesado automotor no alcanzó a frenar, lo embistió y, en cuestión de segundos, lo arrolló de manera violenta. El hombre quedó debajo del camión.

Así fue el accidente presentado en la glorieta del barrio Las Flores a la altura de la Vía 40 con circunvalar (imágenes sensibles) #Barranquilla pic.twitter.com/PuQe3O1uRr — Luchovoltio (@luchovoltios) September 10, 2025

Testigos que se encontraban en el sector relataron que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y que, pese a los intentos de algunos ciudadanos por auxiliar al hombre, este murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Al sitio llegaron uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar lo ocurrido. La zona fue acordonada y el tráfico de vehículos se vio afectado hasta que se adelantó el levantamiento del cadáver.

Con ayuda de la grabación de la cámara de seguridad, testimonios de testigos y versión del conductor del vehículo pesado, las autoridades buscan establecer responsabilidades en este caso.