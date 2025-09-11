Durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre se presentó un preocupante amotinamiento en el interior de la carceleta de la Estación de Policía de Sabanalarga, hechos que ocurrieron cuando la Policía Nacional realizaba un operativo de registro y control en las celdas.

EL HERALDO conoció que el operativo había iniciado a eso de las 4:00 p. m., donde los uniformados lograron incautar varios celulares y múltiples gramos de estupefacientes que fueron hallados dentro del lugar.

Sin embargo, horas más tarde, exactamente a las 6:30 p. m., varios de los internos manifestaron su inconformismo por el procedimiento y, uno de ellos, al parecer, prendió fuego a una colchoneta, lo que terminó provocando un incendio dentro del lugar.

Frente a la situación, la Policía logró controlar la situación rápidamente con el apoyo del cuerpo de bomberos, quienes apagaron las llamas sin más afectaciones.

Es importante mencionar que durante el amotinamiento no se presentaron fugas, aunque uno de los internos resultó afectado, ya que presentó asfixia por inhalación de humo, por lo que fue trasladado hasta un centro médico.

Cabe reseñar que actualmente se encuentran privados de la libertad 37 personas dentro de esta carceleta.

La Policía Nacional ratifica su compromiso irrestricto con el cumplimiento de la Constitución Política y las leyes de la República en el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, en concordancia con un servicio enmarcado en el respeto por los derechos humanos.