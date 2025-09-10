Con el propósito de reforzar los controles sobre sustancias químicas que podrían ser desviadas hacia la producción ilegal de drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, firmó recientemente un acuerdo de Cooperación Voluntaria con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., terminal fluvial en permanente proceso de modernización y actor clave en el desarrollo económico del Caribe colombiano.

Según la cartera ministerial se trata de un paso firme en la implementación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, al fortalecer los mecanismos de prevención y control en uno de los principales terminales marítimos y fluviales del país, con más de 80 años de trayectoria en el desarrollo logístico y portuario.

Con esta concertación, el ministerio busca blindar el Sistema nacional de control de sustancias y productos químicos, garantizando medidas de transparencia y uso responsable por parte de los actores del sector portuario.

“El Puerto de Barranquilla, por su carácter estratégico en el comercio internacional, se convierte en aliado fundamental para evitar que los insumos legales sean desviados hacia los laboratorios ilegales de droga. Este acuerdo de cooperación voluntaria se enmarca en el componente de ‘Asfixia’ de la Política Nacional de Drogas, ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico 2023-2033’ al tiempo que constituye una herramienta para identificar riesgos y establecer acciones concretas contra el tráfico ilícito de drogas”, resaltó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.

Además, desde el Ministerio se destacó que estas alianzas refuerzan el compromiso del sector privado con la seguridad nacional y la construcción de paz, al cerrar espacios al crimen organizado y aportar a la trazabilidad de sustancias químicas en Colombia.