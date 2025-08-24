“Le quitaron la vida por 40 mil pesos, que no es nada. Eso es un vil asesinato”, expresó en la mañana de este domingo 24 de agosto el mayor (R) Néstor Rodríguez, el director de la Defensa Civil en el departamento del Atlántico, en referencia al caso de Jesús María Hernández Romero, un voluntario de la institución que resultó muerto este sábado en medio de un atraco, en el sector de Villa Olímpica, en Galapa.

La Policía Metropolitana de Barranquilla comunicó que a eso de las 6:10 de la tarde, Hernández Romero, de 48 años de edad, se encontraba en un corresponsal bancario de la calle 7D con carrera 61, de la localidad en mención, cuando fue abordado por dos individuos que se transportaban en una moto.

cortesía

Al parecer, uno de los forajidos le exigió que entregara la plata que había retirado del corresponsal bancario, pero el voluntario de la Defensa Civil se negó. Al parecer, en la escena, hubo un forcejeo y ahí fue cuando el delincuente sacó un destornillador y le ocasionó una herida en el pecho a la víctima.

“La herida fue en el corazón. Nuestro voluntario fue llevado a un centro asistencial de ahí de la zona (IMEDCO Caribe IPS), pero ya no había nada que hacer. Prácticamente ingresó sin signos vitales”, señaló Rodríguez.

Mayor (R) Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en Atlántico.

El directivo de la Defensa Civil confirmó además que Jesús Hernández, según el comentario de sus allegados, había manifestado que iba a retirar solo 40 mil pesos que le habían enviado a una cuenta bancaria.

“Creo que iba a comprar algo para la comida. No es justo que una persona tan buena, de corazón humilde pierda la vida de esa manera”, dijo Rodríguez.

Años de servicio

El director de la Seccional Atlántico de la Defensa Civil detalló que 15 días atrás, cuando se presentó la emergencia en Villa Olímpica por fallas en el suministro de agua, el voluntario Jesús Hernández Romero fue uno de los que participó en la entrega del líquido con unos carrotanques que enviaron a la zona.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez En Carrotanque están llevando agua a los habitantes de Villa Olímpica

“Estuvo en esa actividad, pero Jesús era un hombre con amplias capacidades y con una experiencia de más de 18 años. Hacía parte de la Junta Cevillar, en el Distrito de Barranquilla. Era experto en atención prehospitalaria, en búsqueda y rescate de personas, alojamiento temporal de víctimas, prevención y atención de desastres, líder en acción social y ambiental”, destacó el funcionario.

Finalmente, el mayor Rodríguez pidió que las autoridades ubiquen a los autores de este crimen que hoy enluta a esta institución para que sean presentados ante la justicia.

“Este es un vil asesinato. Todo nuestro rechazo a la delincuencia de este país”, afirmó.