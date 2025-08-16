Un nuevo hecho de sangre se registró en la mañana de este viernes 15 de agosto en el barrio El Por Fin, en Barranquilla.

Leer más: Un muerto deja atentado en Las Malvinas: el homicida ingresó hasta la vivienda de la víctima

Aproximadamente a las 11:50 a.m. un hombre que se encontraba en la carrera 25 A calle 86A, del barrio antes mencionado, fue atacado a bala cuando entregaba un dinero.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta marca AX-4, de color blanco, abordaron al sujeto, quien se dedica al oficio de cobradiario, y le ocasionaron varias heridas con un arma de fuego.

Le puede interesar: Policía Metropolitana confirma gran toma de Barranquilla por la seguridad en este puente festivo

La víctima, quien fue identificada como Harold Andrés Jimeno García, de 22 años, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan investigaciones para dar con el paradero de los criminales.

Lea además: Mujer fue víctima de abuso sexual en sector enmontado de Malambo