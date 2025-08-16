Los habitantes del barrio Las Malvinas, localidad Suroccidente de Barranquilla, fueron testigos la tarde de este viernes de un homicidio a mano armada.

Lea también: “Él murió esperando que lo trasladaran acá para cuidarnos”: padre de policía atlanticense asesinado en el Cauca

De acuerdo a información preliminar de las autoridades, el crimen se presentó el sobre las 4:20 de este viernes exactamente en la calle 99E con carrera 7C del barrio en mención.

El criminal ingresó a la vivienda de su víctima con arma de fuego en mano y sin mediar palabra abrió fuego contra el hombre impactándolo en una ocasión dejándolo tendido en el lugar.

Lea también: Menores involucrados en crimen de médico y su esposa fueron enviados a internamiento preventivo

El sujeto fue identificado como Juan David Martínez Escorcia, de 21 años de edad, quien tras el ataque fue trasladado de manera inmediata hasta el Camino Bosque de María.

En el centro médico los galenos de turno encontraron que Martínez Escorcia presentaba una herida en su torso a la altura de la axila izquierda.

Lea también: Mujer fue víctima de abuso sexual en sector enmontado de Malambo

Pese a los esfuerzos del personal médico del Camino, el hombre falleció después de ingresado por la gravedad de la lesión.

La Policía ya se encuentra al frente del caso con el propósito de dar con el paradero del responsable de este asesinato y las posibles motivaciones.