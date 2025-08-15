La violenta y cruel guerra que se libra en el Suroccidente del país, exactamente en el Cauca, enluta a una familia en Soledad, Atlántico.

Se trata de los Rosado Salles, quienes perdieron a su hijo, Jordan Isaac, un joven policía de tan solo 24 años, cuya vida fue segada junto con la de un compañero por las balas de la indolente violencia en un ataque perpetrado por unos desconocidos fuertemente armados contra la Estación de Policía de Morales, Cauca, durante la tarde de este jueves 14 de agosto cuando se encontraba de turno por la zona.

En diálogo con EL HERALDO, los allegados del joven patrullero manifestaron que este había ingresado a la institución armada por el deseo de servir a su país, con amor y respeto.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Momentos en los que Jorge Rosado expresa la tristeza que siente al saber que su hijo fue asesinado de forma violenta.

“Jordan empezó el proceso de unirse a la Policía el 30 de abril de 2024, hizo su curso en la Escuela de Policía Antonio Nariño. Una vez terminó el curso, lo mandaron al Tolima unos tres meses más”, expresó Jorge Rosado, padre del patrullero.

Tras una breve estancia por el Tolima, el patrullero fue enviado al Cauca, donde estaría sirviendo de apoyo en la Estación de Policía del municipio de Morales. Sin embargo, la situación era tan insegura y sus padres habían enfermado, por lo que el joven solicitó un traslado nuevamente a Barranquilla.

“Nosotros metimos unos papeles para que los trasladaran para acá hace cinco meses. Él llamaba todos los días a la casa para saber si ya habían hecho la visita pero no venían. No fue hasta esta semana que vinieron unos agentes y ya pero ese proceso fue demorado”, se lamenta su madre, Clementina Salles.

Salles recordó con tristeza la última llamada que sostuvo con su hijo sin saber que sería la última vez que lo escucharía con vida, alegre y lleno encanto, tal y como lo describe su progenitora.

Fotografía del patrullero Jordán Isaac Rosado Salles, de 24 años de edad, portando el distintivo uniforme de la institución armada.

“Yo hablé con mi hijo el mismo día que lo mataron. Me llamó en la mañana, riéndose como siempre, un niño muy alegre, diciéndome: ‘Mamita, más tarde te llamo porque voy a ocuparme ahora’. Esas fueron las últimas palabras…Estaba muy contento porque ya el otro mes vendría a Barranquilla de descanso”, narró entre llantos.