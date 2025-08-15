La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó en la tarde de este viernes 15 de agosto que los tres menores de edad, dos de 17 y uno de 15, involucrados en el doble crimen del médico Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80, en hechos ocurridos el barrio Altos de Riomar, fueron cobijados con una medida de internamiento preventivo en centro especializado.

La decisión fue impuesta por un juzgado de menores luego de que una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) judicializara a los aprehendidos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

Los hechos en los que estarían involucrados ocurrieron el pasado 13 de junio en el barrio Altos de Riomar, en norte de Barranquilla, cuando los jóvenes habrían ingresado a una vivienda donde se encontraban una pareja de adultos mayores de 80 y 88 años.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron atacadas en repetidas ocasiones en la cabeza con un objeto corto-contundente, lo que les ocasionó la muerte.

La orden de aprehensión contra los adolescentes fue ejecutada el pasado 12 de agosto por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia en el barrio Rebolo de esta ciudad.

Durante las audiencias concentradas, los hoy procesados no aceptaron los cargos imputados.

Previo al anuncio del ente investigador, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio detalles de cómo se logró la aprehensión de tres menores de edad.

El doble crimen ocurrió el pasado 13 de junio, cuando las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes mientras dormían.

“La aprehensión de los presuntos responsables se llevó a cabo en el barrio Rebolo, sector de Aguas Mansas, al suroriente de Barranquilla, gracias a un trabajo investigativo minucioso adelantado durante más de dos meses por parte de unidades especializadas de investigación criminal de la Policía Nacional”, se leyó en el comunicado.

Durante la investigación se analizaron más de 60 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas a testigos, retratos hablados, reconocimientos en álbum fotográfico y se recolectaron importantes elementos materiales probatorios que permitieron esclarecer los hechos y vincular a los menores en calidad de responsables.

Cabe destacar que uno de los aprehendidos ya registraba una anotación judicial por el delito de hurto en el año 2024.

Sobre la hipótesis del doble crimen, autoridades indican que “los adolescentes ingresaron a la vivienda de las víctimas con fines de hurto y, al ser sorprendidos o para evitar ser identificados, habrían cometido el crimen mientras los adultos mayores dormían”.