La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció este viernes 15 de agosto una gran toma de seguridad para este fin de semana con puente festivo, con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana, prevenir delitos y fortalecer el tejido social en la ciudad y su área metropolitana.

La estrategia, denominada ‘Caravanas por la vida’, incluirá la participación de todas las especialidades de la institución y se desplegará en los cinco distritos policiales que cubren las cinco localidades de Barranquilla, según la directriz del general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

El plan contempla acciones integrales como la activación de 77 zonas seguras por la vida, distribuidas así: Distrito 1 en la localidad Riomar, con 4 puntos de vigilancia; Distrito 2 en la localidad Norte-Centro Histórico con 13 puntos de vigilancia; Distrito 3, en la localidad Suroriente con 14 puntos de vigilancia; Distrito 4 en la localidad Suroccidente con 14 puntos de vigilancia; Distrito 5 y 6 en las localidades Metropolitana y parte de Soledad con 32 puntos de vigilancia.

Además, según la autoridad, habría un estricto control al expendio de microtráfico en zonas georreferenciadas de alto impacto, especialmente en el suroccidente, la localidad de Riomar, Norte-Centro Histórico, Suroriente y zonas del área metropolitana.

Movilidad segura, con la presencia de 48 unidades de la Policía y 15 vehículos de la Unidad de Tránsito, realizarán control de accidentalidad en las cinco localidades. También se instalarán cuatro áreas de prevención y tres puestos de control dinámico de alcoholemia en puntos estratégicos.

Estas caravanas buscan prevenir delitos de alto impacto, como el homicidio, mediante el trabajo articulado entre la Policía y las autoridades político-administrativas. Las intervenciones se realizarán cada noche del puente festivo, entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, que buscan promover la seguridad y la sana convivencia en todos los sectores de Barranquilla.