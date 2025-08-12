En las últimas horas, las autoridades policiales lograron la captura de dos hombres en flagrancia, presuntos integrantes del Clan del Golfo, en el Atlántico.

Los capturados fueron identificados como Samuel Enrique Gutiérrez González, alias El Negro o Samuel, de 35 años, y Luis Luciano Remero Ochoa, alias El Pava, de 31 años de edad.

Asimismo, mediante tres diligencias de registro y allanamiento, realizados en el barrio Villa Soledad del corregimiento de San José de Saco, en el municipio de Juan de Acosta, fueron capturados alias El Negro y alias El Pava, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de igual forma se logra incautar durante el procedimiento policial un revolver con seis cartuchos, 620 gramos de base de coca y un teléfono celular.

Según el reporte de las autoridades, alias El Negro cumplía el rol de cabecilla principal del Clan del Golfo de la zona vía al Mar del departamento de Atlántico, con una trayectoria de 8 años dentro de la organización, encargado del tráfico de estupefacientes y la comisión de homicidios selectivos y quien pretendía activar el plan pistola contra la Fuerza Pública en los municipios de Turbará, Juan de Acosta, Piojó y Puerto Colombia.

Durante la investigación, se pudo establecer que alias El Pava, era el encargado de labores de inteligencia y monitoreo de los movimientos de la fuerza pública en zona urbana y rural del departamento del Atlántico.

A su vez, Gutiérrez González presenta una anotación judicial delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, año 2020. Y Remero Ochoa presenta dos anotaciones, una por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, año 2020 y otra por explotación ilícita de yacimiento minero y otros recursos, año 2017.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación.

Con la captura de estos actores criminales se logra una afectación a las finanzas criminales, la reducción del homicidio y la no activación del plan pistola por parte de este Grupo Armado Organizado.