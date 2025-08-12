Un hecho de sangre se registró en la tarde del lunes 11 de agosto en la calle 20A con carrera 12, sector La Esperanza, límite con el barrio El Pradito, en el municipio de Baranoa.

De acuerdo con testigos, alrededor de las 5:20 p. m. se escucharon cerca de diez detonaciones.

Los disparos provenían de dos sujetos que, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la vivienda de Sergio Luis Cassiani Algarín, conocido como ‘Cándido’. Sin mediar palabra, uno de los atacantes ingresó por la parte trasera del inmueble y le disparó.

Cassiani Algarín, de 42 años, recibió un impacto de proyectil en el glúteo izquierdo, con orificio de entrada y sin salida. Inicialmente fue trasladado por vecinos al Hospital de Baranoa y posteriormente remitido a la Clínica Reina Catalina, donde, pese a la atención médica, falleció a las 12:14 p. m. de este martes 12 de agosto.

Las autoridades indicaron que se investiga si el disparo fue efectuado con arma de fuego convencional o traumática. Asimismo, se conoció que en 2023 el hombre ya había sido víctima de un atentado perpetrado por gatilleros.

La Policía continúa con las indagaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.