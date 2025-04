Presuntos miembros del ELN estarían haciendo presencia en el departamento del Atlántico, especialmente en diferentes municipios del sur.

Leer más: Falleció joven que había sufrido atentado en el barrio El Carmen

Por medio de las redes sociales se conoció de un video en el que se observan a tres integrantes de este grupo armado organizado amenazando a otras estructuras criminales que combaten y delinquen en la zona.

“Bloque guerrillero del Atlántico Ernesto Che Guevara, Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde las montañas de Colombia hoy 11 de abril del presente año le informamos a toda la zona oriental del departamento del Atlántico que estamos haciendo presencia en varios municipios”, afirmó uno de los uniformados.

Uno de los guerrilleros afirmó que los municipios en los que están operando son; “Suan, Campo de la Cruz, Baranoa, Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabanagrande, Malambo, Polonuevo y Ponedera”.

Hasta el momento la Policía del Atlántico ni la Gobernación se han pronunciado sobre este hecho, por lo que no se ha podido confirmar su veracidad.

No obstante, expertos consultados señalaron a este medio que el video podría haber sido realzado por delincuencia común, haciéndose pasar por integrantes de este grupo guerrillero, pues se identifican como “Bloque guerrillero del Atlántico Ernesto Che Guevara” y no hay registros de existencia del mismo. Además afirmaron que “el ELN no tiene bloques”.

Cabe reseñar que el pasado 25 de febrero del presente año se reportó la aparición de una bandera del ELN en una zona rural de Santo Tomás.

Suministrada a EL HERALDO

El hecho se presentó en específico en la zona rural de Las Mercedes, cuando vecinos que se desplazaban en rutas hacia distintas actividades se toparon con el intimidante elemento.

En la zona indicaron además que en el piso habría sido dejado un supuesto paquete sospechoso, por lo que unidades antiexplosivos de la institución armada se trasladaron hasta el punto.

Esa era la segunda ocasión que aparece un elemento del grupo guerrillero en jurisdicción del municipio de Santo Tomás.

Recordemos que en julio del año anterior fue dejada en la vía Oriental una bandera con las iniciales del grupo subversivo y los colores que lo representan.